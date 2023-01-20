Бразилия установила рекорд по вырубке лесов за прошлый год

За прошлый год Бразилия вырубила более 10 тыс. кв. км. лесов Амазонии. Об этом сообщил латиноамериканский телеканал Telesur со ссылкой на данные Амазонского института человека и окружающей среды (Imazon).
Представитель Imazon Бьянка Сантос выразила надежду, что это "последняя подобная запись, потому что новое правительство пообещало уделять первоочередное внимание защите Амазонии".
СМИ отметчает, что Бразилия за последние четыре года страна потеряла более 35 тыс. кв. км леса. Этот период совпадает с президентским сроком Жаира Болсонару.
СМИ отметчает, что Бразилия за последние четыре года страна потеряла более 35 тыс. кв. км леса. Этот период совпадает с президентским сроком Жаира Болсонару.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии