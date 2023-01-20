Бразилия установила рекорд по вырубке лесов за прошлый год

18:55 20 января Киев, Украина

За прошлый год Бразилия вырубила более 10 тыс. кв. км. лесов Амазонии. Об этом сообщил латиноамериканский телеканал Telesur со ссылкой на данные Амазонского института человека и окружающей среды (Imazon).

"Бразилия побила новый рекорд в 2022 году по вырубке лесов, потеряв 10 537 кв. км леса... Это самые высокие показатели с 2008 года, когда институт начал собирать данные", - говорится в сообщении.

Представитель Imazon Бьянка Сантос выразила надежду, что это "последняя подобная запись, потому что новое правительство пообещало уделять первоочередное внимание защите Амазонии".



СМИ отметчает, что Бразилия за последние четыре года страна потеряла более 35 тыс. кв. км леса. Этот период совпадает с президентским сроком Жаира Болсонару.