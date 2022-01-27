Бразилия: полиция арестовала бывшего боевика "ДНР"

17:27 10 Май Киев, Украина

Полиция Сан-Паулу арестовала 36-летнего Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне так называемой "ДНР", за хранение наркотиков и боеприпасов.





Об этом сообщает Globo.



Так, в ходе патрулирования полиция остановила Лусварги и еще одного 25-летнего мужчину. Они испугались, что вызвало подозрение у правоохранителей, поэтому те решили более тщательно проверить мужчин. Впоследствии полиция установила, что один из задержанных - Лусварги, который воевал против Украины на стороне так называемой «ДНР». В ходе допроса второй мужчина признался, что хотел купить у Лусварги марихуану.

После этого правоохранители провели обыск в жилище Лусварги, где изъяли 25 килограммов марихуаны, порцию кокаиноподобного вещества и 350 патронов. Также полиция изъяла мобильные телефоны, мотоцикл, несколько паспортов и другие документы.



Как сообщалось, 2 мая 2019 года украинский суд признал виновным бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил к 13 годам заключения. 31 июля этот приговор вступил в силу. Однако 29 декабря 2019 года при обмене Украина передала Лусварги ОРДЛО.