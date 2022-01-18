Бразилия: от рук 18-летнего парня в детском саду погибли 5 человек

06:55 05 Май Киев, Украина

В бразильском штате Санта-Катарина объявлен трехдневный траур, его причиной стало убийство подростком на территории детского сада двух воспитателей и трех детей.
 
Об этом во вторник, 4 мая, сообщает издание Correio Braziliense.

В Бразилии в муниципалитете Саудадис штата Санта-Катарина 18-летний подросток с мачете ворвался в детский сад Pro-Infancia Aquarela и набросился на детей и воспитателей. 

"Молодой человек проник на территорию детского сада и начал наносить удары большим ножом по детям и взрослым", - говорится в сообщении.

Скончались трое детей младше двух лет и двое взрослых. Еще одна воспитательница и один ребенок получили травмы.

Затем злоумышленник попытался покончить с собой. Мотивы подростка пока неизвестны.

Губернатор штата Санта-Катарина объявила трехдневный траур и пообещала оказать поддержку семьям погибших.