Бразилия: от рук 18-летнего парня в детском саду погибли 5 человек

06:55 05 Май Киев, Украина

В бразильском штате Санта-Катарина объявлен трехдневный траур, его причиной стало убийство подростком на территории детского сада двух воспитателей и трех детей.

Об этом во вторник, 4 мая, сообщает издание Correio Braziliense.