Бразилия: от рук 18-летнего парня в детском саду погибли 5 человек

В бразильском штате Санта-Катарина объявлен трехдневный траур, его причиной стало убийство подростком на территории детского сада двух воспитателей и трех детей.
Об этом во вторник, 4 мая, сообщает издание Correio Braziliense.
В Бразилии в муниципалитете Саудадис штата Санта-Катарина 18-летний подросток с мачете ворвался в детский сад Pro-Infancia Aquarela и набросился на детей и воспитателей.
"Молодой человек проник на территорию детского сада и начал наносить удары большим ножом по детям и взрослым", - говорится в сообщении.
Скончались трое детей младше двух лет и двое взрослых. Еще одна воспитательница и один ребенок получили травмы.
Затем злоумышленник попытался покончить с собой. Мотивы подростка пока неизвестны.
Губернатор штата Санта-Катарина объявила трехдневный траур и пообещала оказать поддержку семьям погибших.
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