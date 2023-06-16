Бразилия объявила чрезвычайную ситуацию из-за птичьего гриппа

Власти Бразилии приняли экстренные меры в сфере здравоохранения животных, введя шестимесячную чрезвычайную ситуацию. Причиной этого решения стали несколько случаев птичьего гриппа, обнаруженных у диких птиц.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что в штате Эспириту-Санту было зарегистрировано семь случаев птичьего гриппа, еще один был обнаружен в штате Рио-де-Жанейро.
Бразилия является крупнейшим в мире экспортером куриного мяса с годовым объемом продаж почти в 10 миллиардов долларов. Власти Бразилии говорят, что случаи птичьего гриппа были обнаружены вдали от основных районов производства Бразилии на юге страны. Однако вспышки инфекции в коммерческих стадах птицы в других местах иногда наблюдались после выявления случаев птичьего гриппа у диких птиц. Выявление случая инфицирования на ферме часто приводит к выбраковке большого количества птиц и иногда может вызвать ограничение торговли с другими странами.
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