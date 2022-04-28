Бразилия готова признать Голодомор в Украине геноцидом

Соответствующий законопроект уже признал Федеральный сенат страны.
Далее аналогичное решение должна принять Палата депутатов Национального Конгресса.
Федеральный сенат признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.
Федеральный сенат признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.
Соответствующий законопроект был подан сенатором Альваро Диасом, и одобрен во время заседания 26 апреля сообщает Agencia Senado.
Отмечается, что соответствующий законопроект был одобрен одной из двух палат бразильского парламента,единогласно. Следующим этапом должно стать голосование за этот же закон в Палате депутатов Национального Конгресса Бразилии.
В законопроекте прописан и День памяти жертв Голодомора. Предполагается, что в Бразилии памятным днем станет четвертая суббота ноября.
Отмечается, что соответствующий законопроект был одобрен одной из двух палат бразильского парламента,единогласно. Следующим этапом должно стать голосование за этот же закон в Палате депутатов Национального Конгресса Бразилии.
В законопроекте прописан и День памяти жертв Голодомора. Предполагается, что в Бразилии памятным днем станет четвертая суббота ноября.
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