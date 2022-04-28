Бразилия готова признать Голодомор в Украине геноцидом

13:31 28 апреля Киев, Украина

Соответствующий законопроект уже признал Федеральный сенат страны.





Федеральный сенат признал Далее аналогичное решение должна принять Палата депутатов Национального Конгресса.Федеральный сенат признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом

Соответствующий законопроект был подан сенатором Альваро Диасом, и одобрен во время заседания 26 апреля сообщает Agencia Senado.



Отмечается, что соответствующий законопроект был одобрен одной из двух палат бразильского парламента,единогласно. Следующим этапом должно стать голосование за этот же закон в Палате депутатов Национального Конгресса Бразилии.



В законопроекте прописан и День памяти жертв Голодомора. Предполагается, что в Бразилии памятным днем станет четвертая суббота ноября.