Божественная литургия в Патриаршей резиденции: молитва за мир в Украине

15:48 14 августа Киев, Украина

Посольство в Ливане приглашает граждан и сторонников Украины принять участие в особой божественной литургии, посвященной миру в Украине.

Мероприятие состоится в Патриаршей резиденции в городе Бкерке.

Это информация, предоставленная официальной страницей Посольства на платформе Facebook.

Проведение литургии запланировано на субботу, 26 августа, начало в 10:00. Мероприятие будет проводить Архиепископ Пол Набил эль-Саях.

Для того чтобы принять участие, желающих просят подтвердить свое присутствие до 24 августа.