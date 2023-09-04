Божественная литургия в Патриаршей резиденции: молитва за мир в Украине

Посольство в Ливане приглашает граждан и сторонников Украины принять участие в особой божественной литургии, посвященной миру в Украине.
Мероприятие состоится в Патриаршей резиденции в городе Бкерке.
Это информация, предоставленная официальной страницей Посольства на платформе Facebook.
Проведение литургии запланировано на субботу, 26 августа, начало в 10:00. Мероприятие будет проводить Архиепископ Пол Набил эль-Саях.
Для того чтобы принять участие, желающих просят подтвердить свое присутствие до 24 августа.
Мероприятие состоится в Патриаршей резиденции в городе Бкерке.
Это информация, предоставленная официальной страницей Посольства на платформе Facebook.
Проведение литургии запланировано на субботу, 26 августа, начало в 10:00. Мероприятие будет проводить Архиепископ Пол Набил эль-Саях.
Для того чтобы принять участие, желающих просят подтвердить свое присутствие до 24 августа.
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