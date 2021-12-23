Босния осудила премьер-министра Венгрии за антимусульманскую риторику

11:14 23 Декабрь Киев, Украина

Боснийские официальные лица и религиозные лидеры осудили высказанные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его представителем предложения о том, что интеграция Боснии в Европейский Союз будет сложной задачей из-за большого количества мусульманского населения.



Представитель Орбана Золтан Ковач написал в Твиттере, "что проблема Боснии заключается в том, как интегрировать страну с 2 миллионами мусульман ''.



Во время своего длинного выступления во вторник в Будапеште Виктор Орбан заявил, что Во время своего длинного выступления во вторник в Будапеште Виктор Орбан заявил, что Венгрия поддерживает заявку Боснии в ЕС.



Я делаю все возможное, чтобы убедить европейских лидеров в том, что Балканы достойны быть частью Евросоюза, но то, как мы управляем безопасностью государства, в котором живут 2 миллиона мусульман, также является ключевым вопросом - для их безопасности ''.



Реакция в Боснии была резкой: некоторые боснийские партии просили запретить запланированный официальный визит Орбана в Сараево, а глава исламского сообщества, верховный муфтий Хусейн Кавазович, назвал заявление Орбана ксенофобским и расистским ''.



Если такие идеологии станут основой политики объединенной Европы, то это вернет нас в те времена, когда европейское единство должно было строиться на аналогичных фашистских, нацистских, насильственных и геноцидных идеологиях, которые привели к Холокосту. и другие ужасные преступления '', - говорится в заявлении.



В свою очередь, боснийский член трехстороннего президентства страны Сефик Джаферович назвал заявление Орбана постыдным и грубым. "Для ЕС не проблема интегрировать 2 миллиона (боснийских) мусульман, потому что мы - коренной европейский народ, который всегда жил здесь, и мы европейцы '', - сказал он.



Босния, состоящая из боснийцев, сербов и хорватов, переживает самый серьезный политический кризис с момента окончания гражданской войны в 1990-х годах. При молчаливой поддержке России и Сербии боснийские сербы угрожают сформировать свою собственную армию, судебные органы и налоговые органы.



Во время своего выступления 22 декабря Орбан также заявил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против лидера боснийских сербов Милорада Додика, которому Германия и некоторые другие государства-члены угрожают из-за его сепаратистских позиций.



Орбан известен своей анти-миграционной политикой, утверждая, что мигранты-мусульмане представляют собой величайшую угрозу христианским ценностям Европы. Он также поддерживает быстрое вступление Сербии в ЕС, несмотря на все более автократическую политику его союзника, президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, более 100 000 человек были убиты и миллионы остались без крова во время войны 1992-95 годов в Боснии, когда боснийские сербы пытались создать этнически чистые территории, чтобы присоединиться к ним с соседней Сербией.