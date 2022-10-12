Босния и Герцеговина может стать кандидатом на вступление в ЕС

Европейская комиссия планирует рекомендовать Боснию и Герцеговину в качестве кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом сообщает Welt со ссылкой на отчет прогресса стран, желающих вступить в ЕС.
Как отмечает издание, этот ежегодный документ должен быть официально представлен 12 октября.
В отчете говорится, что Босния и Герцеговина еще не выполнила все из 14 необходимых приоритетных реформ, но добилась "существенного" прогресса.
Страна еще предстоит провести ряд реформ, прежде чем начнутся конкретные переговоры о вступлении в ЕС с открытием так называемых переговорных разделов.
Однако, как официальный кандидат на поступление, страна уже получает большие суммы финансовой поддержки от Брюсселя в рамках помощи перед вступлением.
Как пишет Welt, Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. В 2003 году страна получила обещание вступить в ЕС вместе с другими странами Западных Балкан.
Как отмечает издание, этот ежегодный документ должен быть официально представлен 12 октября.
В отчете говорится, что Босния и Герцеговина еще не выполнила все из 14 необходимых приоритетных реформ, но добилась "существенного" прогресса.
Страна еще предстоит провести ряд реформ, прежде чем начнутся конкретные переговоры о вступлении в ЕС с открытием так называемых переговорных разделов.
Однако, как официальный кандидат на поступление, страна уже получает большие суммы финансовой поддержки от Брюсселя в рамках помощи перед вступлением.
Как пишет Welt, Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. В 2003 году страна получила обещание вступить в ЕС вместе с другими странами Западных Балкан.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии