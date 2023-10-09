Боррель созывает совещание глав МИД ЕС для рассмотрения ситуации в Израиле

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 10 октября состоится экстренное совещание министров иностранных дел Европейского Союза по рассмотрению ситуации в Израиле.
Об этом Жозеп Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter).
Что известно об израильско-палестинском конфликте
В 1967 Израиль оккупировал Восточный Иерусалим и Западный берег, большую часть Сирийских Голанских высот, а также Сектор Газы и Египетский полуостров Синай.
15 августа 2005 г. в рамках плана одностороннего разграничения, Израиль начал эвакуацию еврейских поселенцев (8500 человек) и войск из района. К 22 августа сектор Газа покинули все еврейские поселенцы. 12 сентября был выведен последний израильский солдат, завершивший 38-летнюю израильскую оккупацию Сектора Газы.
В 1967 Израиль оккупировал Восточный Иерусалим и Западный берег, большую часть Сирийских Голанских высот, а также Сектор Газы и Египетский полуостров Синай.
15 августа 2005 г. в рамках плана одностороннего разграничения, Израиль начал эвакуацию еврейских поселенцев (8500 человек) и войск из района. К 22 августа сектор Газа покинули все еврейские поселенцы. 12 сентября был выведен последний израильский солдат, завершивший 38-летнюю израильскую оккупацию Сектора Газы.
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