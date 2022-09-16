Боррель: Совет министров ЕС сегодня обсудит российскую конфронтацию и беспорядки в Беларуси

Сегодня состоится встреча Совета министров ЕС по иностранным делам и новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном, на встрече будут рассмотрены проблемы конфронтации России в отношении ЕС и непрекращающиеся репрессии в Беларуси.
Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жосеп Боррель.
По его словам, еще одним вопросом для обсуждения министров будет ситуация в Беларуси.
Он отметил, что сегодня участники Совета министров ЕС по иностранным делам проведут первую встречу с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном, что будет поводом для развития обновленных трансатлантических отношений. Важной составляющей дискуссии станет возвращение США к участию в Общем всеобъемлющем плане действий (JCPOA) по ядерной программе Ирана, из которой США вышли во времена администрации Трампа. По словам представителя ЕС, такие дипломатические усилия должны открыть путь к полному выполнению обязательств в ядерной сфере.
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