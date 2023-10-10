Боррель пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины на совещание глав МИД ЕС

16:01 10 октября Киев, Украина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил глав внешнеполитических ведомств Израиля и Палестины на экстренное совещание министров иностранных дел Европейского Союза, которое состоится сегодня, 10 октября.
 
Об этом Жозеп Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter).
"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, чтобы он присоединился к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я собираю сегодня днем. Я также пригласил министра иностранных дел Малики выступить на заседании и представить позицию палестинской администрации", - говорится в сообщении Борреля.
Что известно о вторжении ХАМАС в Израиль
Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа , взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.

Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль , в частности, свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине.

Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.

8 октября стало известно, что из-за боев в Израиле погибли две гражданки Украины.