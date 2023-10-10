Боррель пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины на совещание глав МИД ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил глав внешнеполитических ведомств Израиля и Палестины на экстренное совещание министров иностранных дел Европейского Союза, которое состоится сегодня, 10 октября.
Об этом Жозеп Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter).
I have invited Israeli Foreign Minister @elicoh1 to join the meeting of EU Foreign Ministers I am convening this afternoon.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023
I have also invited Foreign Minister Malki @pmofa to address the meeting and present the views of the Palestinian Authority.
Что известно о вторжении ХАМАС в Израиль
Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа , взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.
Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль , в частности, свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине.
Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.
8 октября стало известно, что из-за боев в Израиле погибли две гражданки Украины.
Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа , взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.
Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль , в частности, свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине.
Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.
8 октября стало известно, что из-за боев в Израиле погибли две гражданки Украины.
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