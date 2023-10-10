Боррель пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины на совещание глав МИД ЕС

16:01 10 октября Киев, Украина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил глав внешнеполитических ведомств Израиля и Палестины на экстренное совещание министров иностранных дел Европейского Союза, которое состоится сегодня, 10 октября.

Об этом Жозеп Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, чтобы он присоединился к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я собираю сегодня днем. Я также пригласил министра иностранных дел Малики выступить на заседании и представить позицию палестинской администрации", - говорится в сообщении Борреля.

I have invited Israeli Foreign Minister @elicoh1 to join the meeting of EU Foreign Ministers I am convening this afternoon.

I have also invited Foreign Minister Malki @pmofa to address the meeting and present the views of the Palestinian Authority. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023