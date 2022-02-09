Боррель и Блинкен обсудили Ближний Восток

13:23 18 Май Киев, Украина

Глава ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в первой половине дня провели видеоконференцию, посвященную палестино-израильскому конфликту.

"Обменялись с госсекретарем Блинкеном информацией о том, как ЕС и США могут совместно способствовать прекращению насилия в Израиле и Палестине и снижению напряженности", - написал в Twitter Боррель.

Он заявил о необходимости долгосрочных инициатив, направленных на достижение мирного решения конфликта.

"Заглядывая дальше, мы также нуждаемся в долгосрочных инициативах, направленных на то, чтобы сломать динамику конфликта и возродить перспективу мирного будущего для всех", - подчеркнул он.