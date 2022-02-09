Боррель и Блинкен обсудили Ближний Восток

Глава ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в первой половине дня провели видеоконференцию, посвященную палестино-израильскому конфликту.
"Обменялись с госсекретарем Блинкеном информацией о том, как ЕС и США могут совместно способствовать прекращению насилия в Израиле и Палестине и снижению напряженности", - написал в Twitter Боррель.
Он заявил о необходимости долгосрочных инициатив, направленных на достижение мирного решения конфликта.
"Заглядывая дальше, мы также нуждаемся в долгосрочных инициативах, направленных на то, чтобы сломать динамику конфликта и возродить перспективу мирного будущего для всех", - подчеркнул он.
"Обменялись с госсекретарем Блинкеном информацией о том, как ЕС и США могут совместно способствовать прекращению насилия в Израиле и Палестине и снижению напряженности", - написал в Twitter Боррель.
Он заявил о необходимости долгосрочных инициатив, направленных на достижение мирного решения конфликта.
"Заглядывая дальше, мы также нуждаемся в долгосрочных инициативах, направленных на то, чтобы сломать динамику конфликта и возродить перспективу мирного будущего для всех", - подчеркнул он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии