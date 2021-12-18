Борис Джонсон рассказал о массовом тестировании англичан: тест можно сдать два раза в неделю

После четырехмесячного локдауна в Англии запустили кампанию массового или расширенного тестирования на коронавирус. Англичане смогут сдавать тест на COVID-19 два раза в неделю.
Об этом сообщает Reuters.
По словам премьер-министра Бориса Джонсона, новая программа массовых испытаний разорвет цепочку передач и выявит случаи без симптомов.
Младший министр здравоохранения Эдвард Аргар сказал, что тесты будут делать дома или на предприятиях, либо их можно будет найти в аптеках или испытательных центрах.
Отмечается, что расширенное тестирование поможет чиновникам здравоохранения отслеживать пандемию, поскольку страна постепенно восстанавливается после строгой четырехмесячной изоляции.
Отмечается, что расширенное тестирование поможет чиновникам здравоохранения отслеживать пандемию, поскольку страна постепенно восстанавливается после строгой четырехмесячной изоляции.
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