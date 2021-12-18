Борис Джонсон рассказал о массовом тестировании англичан: тест можно сдать два раза в неделю

12:03 05 Апрель Киев, Украина

После четырехмесячного локдауна в Англии запустили кампанию массового или расширенного тестирования на коронавирус . Англичане смогут сдавать тест на COVID-19 два раза в неделю.



Об этом сообщает Reuters.



По словам премьер-министра Бориса Джонсона, новая программа массовых испытаний разорвет цепочку передач и выявит случаи без симптомов.

"Поскольку мы продолжаем добиваться значительного прогресса в нашей программе вакцинации и в нашей дорожной карте осторожного ослабления ограничений, регулярное быстрое тестирование становится еще более важным, чтобы убедиться, что эти усилия не напрасны", - отметил Джонсон.

Младший министр здравоохранения Эдвард Аргар сказал, что тесты будут делать дома или на предприятиях, либо их можно будет найти в аптеках или испытательных центрах.



Отмечается, что расширенное тестирование поможет чиновникам здравоохранения отслеживать пандемию, поскольку страна постепенно восстанавливается после строгой четырехмесячной изоляции.