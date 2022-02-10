Борис Джонсон планирует закрыть пабы и рестораны

Премьер-министр Британии Борис Джонсон проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, на котором, как ожидается, будет согласован новый комплекс мер по сдерживанию пандемии коронавируса. Накануне Джонсон встретился с лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также с членами правительства.
Как сообщается, премьер рассматривает возможность введения в Англии двухнедельного мини-карантина, который подразумевает закрытие пабов и ресторанов, однако школы и предприятия смогут продолжать работу.
Накануне научные советники правительства Крис Уитти и Патрик Уолланс заявили, что в случае бездействия к середине октября в Британии может быть по 50 тыс. новых случаев заражения в день, что приведет к более 200 смертям за сутки к середине ноября. Они отметили, что, вопреки предсказаниям, вирус не стал более щадящим, чем был в апреле.
В числе вводимых мер, о которых во вторник объявит Борис Джонсон, - закрытие пабов, баров и ресторанов в Англии после 22:00. Также, как ожидается, он призовет граждан по возможности работать из дома.
Как сообщается, премьер рассматривает возможность введения в Англии двухнедельного мини-карантина, который подразумевает закрытие пабов и ресторанов, однако школы и предприятия смогут продолжать работу.
Накануне научные советники правительства Крис Уитти и Патрик Уолланс заявили, что в случае бездействия к середине октября в Британии может быть по 50 тыс. новых случаев заражения в день, что приведет к более 200 смертям за сутки к середине ноября. Они отметили, что, вопреки предсказаниям, вирус не стал более щадящим, чем был в апреле.
В числе вводимых мер, о которых во вторник объявит Борис Джонсон, - закрытие пабов, баров и ресторанов в Англии после 22:00. Также, как ожидается, он призовет граждан по возможности работать из дома.
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