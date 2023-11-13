Борьба за здоровое будущее: в Колумбии приняли "закон о нездоровой пище"

Колумбия одной из первых стран мира ввела "Закон о нездоровой пище", а с ним и налог на ультрапереработанные пищевые продукты. Активисты и эксперты в области здравоохранения утверждают, что это может послужить примером для других государств.
Об этом пишет The Guardian.
"Закон о нездоровой пище" вступил в силу в Колумбии в ноябре 2023 года, но будет вводиться постепенно. В этом году начнет действовать дополнительный налог на ультрапереработанные пищевые продукты в размере 10%. Затем налог увеличится до 15% в 2024 году и достигнет 20% в 2025 году.
"Закон о нездоровой пище" вступил в силу в Колумбии в ноябре 2023 года, но будет вводиться постепенно. В этом году начнет действовать дополнительный налог на ультрапереработанные пищевые продукты в размере 10%. Затем налог увеличится до 15% в 2024 году и достигнет 20% в 2025 году.
Налог нацелен на ультрапереработанные продукты, которые определяются как готовые к употреблению продукты промышленного производства, а также продукты с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, таких как шоколад или чипсы. Сасси сказал, что с пищевой промышленностью были достигнуты некоторые компромиссы, например, изъятие из списка облагаемых налогом некоторых обработанных пищевых продуктов, такие как колбаса.
В Колумбии повышаются сердечно-сосудистые заболевания, такие как инсульты и сердечная недостаточность, на которые ежегодно приходится почти четверть смертей. Средний колумбиец потребляет 12 г соли в день – это самый высокий показатель в Латинской Америке и один из самых высоких в мире. Почти треть взрослого населения страны страдает повышенным кровяным давлением.
Другие неинфекционные заболевания, связанные с питанием и ожирением, такие как диабет, также вызывают проблемы: более трети смертей, связанных с диабетом, происходят среди лиц до 70 лет. Неинфекционным заболеваниям приходится около 76% всех смертей в Колумбии.
Участники этой инициативы говорят, что в годы, предшествовавшие принятию закона, они встретили сильное сопротивление производителей пищевых продуктов и напитков.
В то же время критики нового налога на нездоровую пищу заявили, что он приведет к инфляции и удорожанию продовольствия в Колумбии.
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