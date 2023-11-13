Борьба за здоровое будущее: в Колумбии приняли "закон о нездоровой пище"

09:35 13 ноября Киев, Украина

Колумбия одной из первых стран мира ввела "Закон о нездоровой пище", а с ним и налог на ультрапереработанные пищевые продукты. Активисты и эксперты в области здравоохранения утверждают, что это может послужить примером для других государств.

Об этом пишет The Guardian.



"Закон о нездоровой пище" вступил в силу в Колумбии в ноябре 2023 года, но будет вводиться постепенно. В этом году начнет действовать дополнительный налог на ультрапереработанные пищевые продукты в размере 10%. Затем налог увеличится до 15% в 2024 году и достигнет 20% в 2025 году.

"Страны во всем мире вводят налоги, нацеленные на здоровье, например, облагая табачные изделия или сладкие напитки, но лишь некоторые распространили их на обработанные пищевые продукты. Модель Колумбии шире, чем то, что мы видели раньше, и может быть примером для других стран", — заявил профессор международной политики здравоохранения и экономики в бизнес-школе Имперского колледжа Лондона Франко Сасси.

Налог нацелен на ультрапереработанные продукты, которые определяются как готовые к употреблению продукты промышленного производства, а также продукты с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, таких как шоколад или чипсы. Сасси сказал, что с пищевой промышленностью были достигнуты некоторые компромиссы, например, изъятие из списка облагаемых налогом некоторых обработанных пищевых продуктов, такие как колбаса.



В Колумбии повышаются сердечно-сосудистые заболевания, такие как инсульты и сердечная недостаточность, на которые ежегодно приходится почти четверть смертей. Средний колумбиец потребляет 12 г соли в день – это самый высокий показатель в Латинской Америке и один из самых высоких в мире. Почти треть взрослого населения страны страдает повышенным кровяным давлением.



Другие неинфекционные заболевания, связанные с питанием и ожирением, такие как диабет, также вызывают проблемы: более трети смертей, связанных с диабетом, происходят среди лиц до 70 лет. Неинфекционным заболеваниям приходится около 76% всех смертей в Колумбии.

"Мы хотим избежать пути богатых промышленно развитых стран, таких как Соединенные Штаты, где болезни, связанные с питанием, - большая проблема", - сказала исполнительный директор Коалиции за здоровье Америки Беатрис Шампань.

Участники этой инициативы говорят, что в годы, предшествовавшие принятию закона, они встретили сильное сопротивление производителей пищевых продуктов и напитков.

"Наша команда пострадала от всех видов нападений и цензуры. Усилия, которые мы вложили, были не только институциональными, но и личными. Мы никогда не ослабляли бдительности и настойчивости", — сказал один из активистов и сторонников нового закона Серон Вильякиран.

В то же время критики нового налога на нездоровую пищу заявили, что он приведет к инфляции и удорожанию продовольствия в Колумбии.