Борьба за Сенат продолжается: промежуточные итоги выборов в США

11:34 10 ноября Киев, Украина

Согласно предварительному прогнозу Edison Research, республиканцы взяли не менее 210 мест в Палате представителей. Для достижения большинства в нижней палате американского парламента требуется 218 мест. Подсчет еще продолжается.



По данным на утро 10 ноября (подсчитано порядка 90% бюллетеней) опубликованы следующие результаты.



Палата представителей:

CNN — 209 мест у республиканцев, 191 у демократов

Reuters — 210 / 192

Fox News — 207 / 184

Сенат:

CNN — 49 мест у республиканцев, 48 у демократов

Reuters — 48 / 48

Fox News — 49 / 48 (в пользу республиканцев)

Канал NBCnews дает прогнозный конечный результат выборов. Исходя из промежуточных чисел, телеканал прогнозирует, что у республиканцев будет 222 голоса, а значит они возьмут необходимое большинство в нижней палате.



В Сенате, по расчетам NBC, республиканцы возьмут 49 мест против 48 у демократов. Результаты выборов в Сенат США станут известны в декабре, когда в Джорджии состоится второй тур. В этом штате после подсчетов 99% голосов ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, поэтому, вероятно, именно второй тур голосования 6 декабря определит распределение мест в верхней палате Конгресса.



CNN пишет, что победа республиканцев на выборах оказалась далеко не такой впечатляющей, как ожидалось. Даже незначительное большинство в Палате представителей позволит республиканцам формировать оставшуюся часть срока Байдена, блокируя такие приоритеты, как право на аборт, и начав расследования в отношении его администрации и семьи.