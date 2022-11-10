Борьба за Сенат продолжается: промежуточные итоги выборов в США

Согласно предварительному прогнозу Edison Research, республиканцы взяли не менее 210 мест в Палате представителей. Для достижения большинства в нижней палате американского парламента требуется 218 мест. Подсчет еще продолжается.
По данным на утро 10 ноября (подсчитано порядка 90% бюллетеней) опубликованы следующие результаты.
Палата представителей:
- CNN — 209 мест у республиканцев, 191 у демократов
- Reuters — 210 / 192
- Fox News — 207 / 184
Сенат:
- CNN — 49 мест у республиканцев, 48 у демократов
- Reuters — 48 / 48
- Fox News — 49 / 48 (в пользу республиканцев)
Канал NBCnews дает прогнозный конечный результат выборов. Исходя из промежуточных чисел, телеканал прогнозирует, что у республиканцев будет 222 голоса, а значит они возьмут необходимое большинство в нижней палате.
В Сенате, по расчетам NBC, республиканцы возьмут 49 мест против 48 у демократов. Результаты выборов в Сенат США станут известны в декабре, когда в Джорджии состоится второй тур. В этом штате после подсчетов 99% голосов ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, поэтому, вероятно, именно второй тур голосования 6 декабря определит распределение мест в верхней палате Конгресса.
CNN пишет, что победа республиканцев на выборах оказалась далеко не такой впечатляющей, как ожидалось. Даже незначительное большинство в Палате представителей позволит республиканцам формировать оставшуюся часть срока Байдена, блокируя такие приоритеты, как право на аборт, и начав расследования в отношении его администрации и семьи.
В Сенате, по расчетам NBC, республиканцы возьмут 49 мест против 48 у демократов. Результаты выборов в Сенат США станут известны в декабре, когда в Джорджии состоится второй тур. В этом штате после подсчетов 99% голосов ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, поэтому, вероятно, именно второй тур голосования 6 декабря определит распределение мест в верхней палате Конгресса.
CNN пишет, что победа республиканцев на выборах оказалась далеко не такой впечатляющей, как ожидалось. Даже незначительное большинство в Палате представителей позволит республиканцам формировать оставшуюся часть срока Байдена, блокируя такие приоритеты, как право на аборт, и начав расследования в отношении его администрации и семьи.
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