Борьба за гендерное равенство: в Исландии пройдет массовая забастовка, к которой присоединится премьер

15:25 23 октября Киев, Украина

Десятки тысяч женщин и небинарных людей по всей Исландии, включая премьер-министра Катрин Якобсдоттир проведут всенациональную забастовку, которая призвана повторить мероприятие, проведенное 48 лет назад.





Организаторы надеются, что женская



В последний раз такое полномасштабное мероприятие проводилось в 1975 году, когда 90% исландских женщин отказались работать в рамках "kvennafrí" (женский выходной день), что привело к кардинальным изменениям, в частности к избранию впервые в мире женщины президентом страны.



В то же время, организаторы забастовки, некоторые из которых принимали участие в забастовке 1975 года, говорят, что основное требование по оценке женского труда остается неудовлетворенным эти 48 лет.



Несмотря на то, что исландские женщины считаются мировыми лидерами в области гендерного равенства, в некоторых профессиях они все еще зарабатывают на 21% меньше мужчин, а более 40% женщин сталкивались с гендерными проблемами или сексуальным насилием.



Организаторы забастовки также отмечают, что работа, традиционно связанная с женщинами, такая как уборка и уход по-прежнему недооценивается и оплачивается недостаточно.



Хотя с 1975 года женские забастовки проходили, но это первая акция, которая продлится полный день. Она будет проходить под лозунгом "Kallarðu þetta jafnrétti?" ("Вы называете это равенством?") и планируется примерно 40 разными организациями.



Женщин и небинарных людей по всей стране призывают не выполнять ни одну оплачиваемую или неоплачиваемую работу во вторник, включая домашние дела дома, «чтобы продемонстрировать важность их вклада в общество».



Ожидается, что по меньшей мере 25 000 человек посетят мероприятие в центре столицы страны Рейкьявик, и еще больше примут участие в 10 других мероприятиях по всей стране, что, вероятно, станет самой большой стачкой женщин в Исландии.



Объявляя о своем участии в мероприятии премьер-министр Катрин Якобсдоттир сказала, что ожидает, что офис премьер-министра прекратит работу. Как пишет The Guardian, 25 октября женщины прекратят работу – как оплачиваемую, так и неоплачиваемую.Организаторы надеются, что женская забастовка , среди подтвержденных участников которой есть работники рыбной промышленности, учителя, медсестры и премьер-министр Катрин Якобсдоттир, продемонстрирует, что общество может оказаться в тупике без женщин. Мероприятие также должно привлечь внимание к постоянному гендерному разрыву в оплате труда в стране и распространенному гендерному и сексуальному насилию.В последний раз такое полномасштабное мероприятие проводилось в 1975 году, когда 90% исландских женщин отказались работать в рамках "kvennafrí" (женский выходной день), что привело к кардинальным изменениям, в частности к избранию впервые в мире женщины президентом страны.В то же время, организаторы забастовки, некоторые из которых принимали участие в забастовке 1975 года, говорят, что основное требование по оценке женского труда остается неудовлетворенным эти 48 лет.Несмотря на то, что исландские женщины считаются мировыми лидерами в области гендерного равенства, в некоторых профессиях они все еще зарабатывают на 21% меньше мужчин, а более 40% женщин сталкивались с гендерными проблемами или сексуальным насилием.Организаторы забастовки также отмечают, что работа, традиционно связанная с женщинами, такая как уборка и уход по-прежнему недооценивается и оплачивается недостаточно.Хотя с 1975 года женские забастовки проходили, но это первая акция, которая продлится полный день. Она будет проходить под лозунгом "Kallarðu þetta jafnrétti?" ("Вы называете это равенством?") и планируется примерно 40 разными организациями.Женщин и небинарных людей по всей стране призывают не выполнять ни одну оплачиваемую или неоплачиваемую работу во вторник, включая домашние дела дома, «чтобы продемонстрировать важность их вклада в общество».Ожидается, что по меньшей мере 25 000 человек посетят мероприятие в центре столицы страны Рейкьявик, и еще больше примут участие в 10 других мероприятиях по всей стране, что, вероятно, станет самой большой стачкой женщин в Исландии.Объявляя о своем участии в мероприятии премьер-министр Катрин Якобсдоттир сказала, что ожидает, что офис премьер-министра прекратит работу.

"Прежде всего, я проявляю солидарность с исландскими женщинами", - сказала она.

Участники забастовки призывают устранить гендерный разрыв в оплате труда путем публикации заработной платы работников в профессиях, где доминируют женщины, а также мер против гендерного и сексуального насилия.