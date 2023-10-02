Борьба с терроризмом: Турция нанесла авиаудары по северному Ираку

10:18 02 октября Киев, Украина

Турция в воскресенье, 1 октября, провела воздушную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака . Как следствие, уничтожено в общей сложности 20 целей организации.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.



В заявлении, опубликованном на странице министерства в социальных сетях, отмечается, что удары были нанесены в соответствии с правом на самооборону.

"С целью ликвидации террористических угроз, а также для обеспечения безопасности границ Турции, 1 октября 2023 г. в 21.00 в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, были нанесены авиаудары по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль Гара на севере Ирака", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате авиаударов уничтожено в общей сложности 20 объектов — это пещеры, приюты, бункеры, укрытия и склады, используемые членами Рабочей партии Курдистана и в которых, вероятно, скрывались ее высокопоставленные представители. В Минобороны Турции подчеркнули, что борьба будет продолжаться до последнего террориста.