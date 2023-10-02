Борьба с терроризмом: Турция нанесла авиаудары по северному Ираку

Турция в воскресенье, 1 октября, провела воздушную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Как следствие, уничтожено в общей сложности 20 целей организации.
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
В заявлении, опубликованном на странице министерства в социальных сетях, отмечается, что удары были нанесены в соответствии с правом на самооборону.
В заявлении, опубликованном на странице министерства в социальных сетях, отмечается, что удары были нанесены в соответствии с правом на самооборону.
По данным ведомства, в результате авиаударов уничтожено в общей сложности 20 объектов — это пещеры, приюты, бункеры, укрытия и склады, используемые членами Рабочей партии Курдистана и в которых, вероятно, скрывались ее высокопоставленные представители. В Минобороны Турции подчеркнули, что борьба будет продолжаться до последнего террориста.
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