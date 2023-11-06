Борьба с нарушением санкций: британский бизнес признается в связях с россией

Стремясь смягчить наказание, более 100 британских компаний добровольно признались в нарушении британских санкций против россии.
Об этом пишет Financial Times.
Как отмечает издание, широкомасштабное введение санкций Великобританией представляет собой сложную проблему для британского бизнеса. Учитывая значительную интеграцию россии в мировую экономику, многие британские компании поддерживают постоянные деловые отношения с российскими предприятиями, что затрудняет соблюдение санкций. Признавая эту сложность, стратегия соблюдения санкций Великобритании поощряет сотрудничество и добровольное раскрытие информации.
Введение санкций против россии имеет решающее значение не только для поддержания целостности международного порядка, но и для поддержания верховенства закона. Несмотря на твердую позицию Великобритании в отношении действий россии в Украине и введение санкций для сдерживания дальнейшей агрессии, проблемы правоприменения подчеркивают сложную природу глобальной экономики и препятствия на пути изоляции такой страны, как россия, пишет FT.
Режим санкций Великобритании против россии является частью более широких усилий западных стран по привлечению россии к ответственности за ее действия в Украине. США и ЕС также ввели санкции против россии, направленные против физических и юридических лиц, причастных к вторжению. Хотя эти санкции существенно повлияли на российскую экономику, их эффективность ограничена интеграцией россии в мировую экономику, говорится в материале.
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