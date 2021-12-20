Борьба с "историческими нигилистами": в Китае создали горячую линию для доносов

08:48 14 Апрель Киев, Украина

В Китае создали горячую линию для доносов на пользователей в интернете , которые ставят под сомнение версию истории Коммунистической партии в преддверии ее 100-летия.





Организаторы горячей линии пообещали, что таким образом покончат с "историческими нигилистами".



Пользователи интернета будут иметь возможность сообщать о других пользователях, которые искажают историю партии, нападают на ее руководство и политику, клевещут на национальных героев и отрицают "превосходство социалистической культуры" онлайн. Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на управление по вопросам киберпространства КНР Организаторы горячей линии пообещали, что таким образом покончат с "историческими нигилистами".Пользователи интернета будут иметь возможность сообщать о других пользователях, которые искажают историю партии, нападают на ее руководство и политику, клевещут на национальных героев и отрицают "превосходство социалистической культуры" онлайн.

"Некоторые со скрытыми мотивами … распространяют в Интернете нигилистические интерпретации, злонамеренно искажая, очерняя и отрицая историю партии", – сказали в Управлении по вопросам киберпространства КНР.

"Мы надеемся, что большинство пользователей Интернета будут активно играть свою роль в надзоре за обществом … и с энтузиазмом сообщать вредную информацию", – говорится в сообщении.

"Историческим нигилизмом" в Китае принято считать скептицизм по поводу прошлых событий, связанных с деятельностью коммунистической партии.



Интернет в КНР находится под плотной цензурой и большинство зарубежных социальных сетей, поисковых систем и новостных агентств запрещены.



Лица, ответственные за интернет в Китае, часто усиливают цензуру и онлайн-надзор перед крупными событиями, включая исторические годовщины, политические собрания и спортивные мероприятия.



В уведомлении Управления по вопросам киберпространства не уточняется, какие наказания будут применены к тем, о ком поступят сообщения по горячей линии, но пользователи сети в Китае уже отбывали тюремные заключения и подвергались другим юридическим наказаниям за публикацию материалов, критикующих руководство, политику и историю страны.