Бомба в машине: в Афганистане погиб замгубернатора столицы

13:12 16 декабря Киев, Украина

Заместитель губернатора города Кабула Махбубулла Мохеб убит 15 декабря, в следствии террористического акта. Машина, в которой ехал чиновник взорвалась.

По данным силовиков, под его машину была заложена магнитная бомба, известная как “бомба-липучка”.

Об этом пишет BBC со ссылкой на представителей службы безопасности.









При взрыве также погиб секретарь Мохеби. Ранены два охранника замгубернатора.

За теракт никто еще на себя ответственность не взял, отмечает издание.

Добавляется, что ранее заместитель члена совета провинции погиб во время подобного нападения в западной провинции Гор. Один член совета и водитель были ранены.