Болтон: США не должны добиваться возвращения санкций против Ирана

10:15 17 Август Киев, Украина

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что Дональд Трамп принял верное решение в отношении выхода страны из ядерной сделки в мае 2018 года.

Он уверен, что Вашингтону не следует пытаться запустить процедуру возвращения санкций ООН в отношении Тегерана.

Болтон констатировал, что США более не являются стороной Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Трамп поступил правильно, когда вышел из соглашения в мае 2018 года", - отметил бывший советник американского лидера. Как он добавил, "те, кто выступают в поддержку соглашения, заявляют, что Вашингтон, выйдя из сделки, лишился возможности обращаться к ее положениям". "Они правы. Было бы слишком удобно утверждать, что мы участвуем в соглашении наполовину - в тех целях, которых мы желаем, но не в тех, которые нам не нужны", - сказал он.

Болтон является сторонником проведения жесткой политики США в отношении Ирана. Он выступал за выход Вашингтона из СВПД. Как полагает бывший помощник Трампа, США "придают легитимность" СВПД, пытаясь запустить процедуру возвращения санкций ООН против Тегерана.

В субботу Трамп заявил, что Вашингтон на следующей неделе начнет работать над запуском процедуры возвращения антииранских санкций ООН. Для этого США могут попытаться задействовать механизм разрешения споров в рамках СВПД. Вашингтон вышел из соглашения в мае 2018 года, после чего объявил о начале кампании оказания "максимального давления" на Тегеран.

14 августа резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрала нужного числа голосов в Совете Безопасности ООН.