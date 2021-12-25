Болтон: США не должны добиваться возвращения санкций против Ирана

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что Дональд Трамп принял верное решение в отношении выхода страны из ядерной сделки в мае 2018 года.
Он уверен, что Вашингтону не следует пытаться запустить процедуру возвращения санкций ООН в отношении Тегерана.
Болтон является сторонником проведения жесткой политики США в отношении Ирана. Он выступал за выход Вашингтона из СВПД. Как полагает бывший помощник Трампа, США "придают легитимность" СВПД, пытаясь запустить процедуру возвращения санкций ООН против Тегерана.
В субботу Трамп заявил, что Вашингтон на следующей неделе начнет работать над запуском процедуры возвращения антииранских санкций ООН. Для этого США могут попытаться задействовать механизм разрешения споров в рамках СВПД. Вашингтон вышел из соглашения в мае 2018 года, после чего объявил о начале кампании оказания "максимального давления" на Тегеран.
14 августа резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрала нужного числа голосов в Совете Безопасности ООН.
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