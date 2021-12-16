Болтон: если победит Трамп, США может выйти из НАТО

Экс-советник по нацбезопасности США Дон Болтон считает, что если на президентских выборах победу одержит Трамп, то есть вероятность того, что ему удастся вывести США из НАТО.
Болтон посоветовал ЕС в случае победы Дональда Трампа на выборах поддерживать дипломатические отношения с Вашингтоном по большей части через Конгресс.
Болтон посоветовал ЕС в случае победы Трампа на выборах, намеченных на 3 ноября, поддерживать дипломатические отношения с Вашингтоном по большей части через Конгресс.
При этом Болтон считает, что опросы общественного мнения, согласно которым наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства Джозеф Байден опережает Трампа, еще ни о чем не говорят.
Ранее он представил в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. 71-летний политик, известный своими крайне консервативными взглядами, на 592 страницах излагает взгляд из-за кулис на то, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Дональда Трампа и на его отношения с лидерами других стран.
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