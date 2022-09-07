Большое количество венгров недовольны пророссийской политикой Орбана

Взросло количество венгров недовольных пророссийской внешней политикой премьер-министра Виктора Орбана в контексте войны в Украине.
Об этом свидетельствуют данные опроса Publicus Institute для оппозиционного издания Nepszava.
Отмечается, что соотношение недовольных и удовлетворенных политикой правительства было совершенно одинаковым в феврале (46%-46%), в апреле преобладали довольные политикой правительства Орбана (56%), но сейчас тенденция изменилась: недовольных 50%, а довольных только 40%.
Еще большее смещение наблюдается во взглядах, если задать вопрос следующим образом: насколько вы довольны тем, как правительство реагировало на войну до сих пор? В феврале удовлетворены были 60% опрошенных, в апреле - 66%, но к августу группа удовлетворенных снизилась до 42%, а группа недовольных выросла до 52%.
Возросло количество ожидающих от премьер-министра Виктора Орбана более сурового, чем сейчас, осуждения россии за нападение на Украину (до 48%). 34% респондентов не нуждаются в такой потребности, 18% не ответили на вопрос. При этом гораздо меньше сторонников правительства Орбана (15%) хотят видеть более жесткие действия премьер-министра, чем оппозиция (88%).
В марте 86% согласились, что Венгрия не поддерживает Украину оружием, а 79% были согласны с тем, что Венгрия принимает всех беженцев из Украины. В этих двух вопросах процент тех, кто согласен с действиями властей, снизился до 79 и 68 процентов соответственно. 64% респондентов также согласны с тем, что Венгрия не пропускает через свою территорию оружие на Украину.
В общей сложности 23% считают, что Венгрия должна была оказать больше помощи Украине, 48% считают уровень помощи примерно достаточным. 12% хотели бы, чтобы помощь была меньше, тогда как 8 процентов считают, что нужно было помочь другим способом, не обязательно больше или меньше.
В феврале 64% опрошенных квалифицировали войну в Украине как российскую агрессию, в апреле только 56%. Исходя из данных, полученных в августе, это утверждение снова поддерживается 63%. Однако 19% участников опроса все же считают, что война больше оборонительная со стороны россии, а 17% затруднились или не захотели ответить.
Среди выпускников университетов чрезвычайно высока доля тех, кто квалифицирует произошедшее как агрессию (80%), так же считает подавляющее большинство жителей Будапешта (77%).
Ранее опросы лояльной к власти организации Századvég показали, что подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции ЕС в отношении россии, выступают против запрета выдачи виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС.
Отмечается, что соотношение недовольных и удовлетворенных политикой правительства было совершенно одинаковым в феврале (46%-46%), в апреле преобладали довольные политикой правительства Орбана (56%), но сейчас тенденция изменилась: недовольных 50%, а довольных только 40%.
Еще большее смещение наблюдается во взглядах, если задать вопрос следующим образом: насколько вы довольны тем, как правительство реагировало на войну до сих пор? В феврале удовлетворены были 60% опрошенных, в апреле - 66%, но к августу группа удовлетворенных снизилась до 42%, а группа недовольных выросла до 52%.
Возросло количество ожидающих от премьер-министра Виктора Орбана более сурового, чем сейчас, осуждения россии за нападение на Украину (до 48%). 34% респондентов не нуждаются в такой потребности, 18% не ответили на вопрос. При этом гораздо меньше сторонников правительства Орбана (15%) хотят видеть более жесткие действия премьер-министра, чем оппозиция (88%).
В марте 86% согласились, что Венгрия не поддерживает Украину оружием, а 79% были согласны с тем, что Венгрия принимает всех беженцев из Украины. В этих двух вопросах процент тех, кто согласен с действиями властей, снизился до 79 и 68 процентов соответственно. 64% респондентов также согласны с тем, что Венгрия не пропускает через свою территорию оружие на Украину.
В общей сложности 23% считают, что Венгрия должна была оказать больше помощи Украине, 48% считают уровень помощи примерно достаточным. 12% хотели бы, чтобы помощь была меньше, тогда как 8 процентов считают, что нужно было помочь другим способом, не обязательно больше или меньше.
В феврале 64% опрошенных квалифицировали войну в Украине как российскую агрессию, в апреле только 56%. Исходя из данных, полученных в августе, это утверждение снова поддерживается 63%. Однако 19% участников опроса все же считают, что война больше оборонительная со стороны россии, а 17% затруднились или не захотели ответить.
Среди выпускников университетов чрезвычайно высока доля тех, кто квалифицирует произошедшее как агрессию (80%), так же считает подавляющее большинство жителей Будапешта (77%).
Ранее опросы лояльной к власти организации Századvég показали, что подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции ЕС в отношении россии, выступают против запрета выдачи виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС.
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