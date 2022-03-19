Большинство россиян одобряют идею вооруженного вторжения РФ на территории стран ЕС

18:19 18 марта Киев, Украина

75,5% россиян одобряют идею вооруженного вторжения в следующую страну и считают, что ею должна стать Польша, согласно опросу, проведенному компанией Active Group. Также 41% россиян полагают, что следующими должны стать страны Балтии. Почти столько же (39,6%) считают, что следующими должны стать бывшие страны-сателлиты СССР – Болгария, Чехия, Словакия или Венгрия.

Также почти 75% респондентов в той или иной степени допускают применение ядерного оружия правительством своей страны. Категорически отрицательное отношение к использованию ядерного оружия лишь у 25,5% россиян. Среди опрошенных 40,3% считают допустимой ядерную

атаку, а 34,3% в той или иной степени поддерживают столь возможное решение властей РФ.

Согласно Active Group, опрос проводился в период с 11 – 14 марта 2022 года методом CATI (телефонное интервью по использованию компьютера). Всего опрошено 1557 респондентов. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,5%. Особенностью данного проекта было то, что звонки производились с помощью мессенджера Viber, а интервьюеры не говорили, что они звонят из Украины и при этом использовали временные номера для звонков (номера куплены через сервисы продаж виртуальных номеров).