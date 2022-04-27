Больше всего ВНЖ в ЕС было выдано украинцам

21:07 27 ноября Киев, Украина

По данным Евростата, за 2019 год 757 тысяч украинских граждан получили вид на жительство (ВНЖ) в странах Евросоюза - это первое место среди всех получателей.



Примерно четыре из пяти разрешений украинцам были выданы Польшей. Работа была основной причиной, 87% документов были выданы по этой причине.

На втором месте по количеству полученных разрешений — граждане Марокко (133 тысячи разрешений, 47% были выданы в Испании). На третьем — граждане Индии (131 тысяча, 19% в Германии). Граждане Марокко и Индии получили 35% всех первых видов на жительство, выданных ЕС в прошлом году.



Воссоединение с семьей было преобладающей причиной выдачи гражданам Марокко (59%), образование — для китайцев (40%) и гражданам США (37%). Другие причины, а именно статус беженца и дополнительная защита, преобладали у сирийцев (65%).



Всего же в 2019 году Евросоюз выдал около трех миллионов первых видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Это на 6% (или 163 тысячи) больше по сравнению с годом ранее. Четверть разрешений выдала Польша.



