Большая семерка стремится ограничить экспорт алмазов из россии

08:32 19 мая Киев, Украина

На саммите G7, который пройдет в японской Хиросиме, страны, входящие в "Большую семерку", планируют принять декларацию, направленную на ограничение экспорта необработанных алмазов из россии, который продолжает приносить стране-агрессору миллиарды долларов.

Чиновник ЕС назвал «отслеживаемость бриллиантов» «решающим» вопросом, подчеркнув роли различных участников цепочки производства бриллиантов. Представитель ЕС пояснил, что на данном этапе соглашение достигнуто не будет, но выразил уверенность в том, что переговоры в Хиросиме проложат путь к созданию механизма отслеживания, а затем и введению необходимых ограничений.



Индия, названная «ключевым игроком» в алмазной отрасли, должна рассматриваться как важный игрок в санкциях G7. ЕС хотел бы осторожно взаимодействовать с такими странами, как Индия, где алмазная промышленность «весьма важна», добавил чиновник, не только «с точки зрения цифр, но и с точки зрения политики и символики».

Напомним, что Польша в апреле представила предложение о новом наборе санкций против россии, включая запрет на импорт нефти и алмазов. Дебаты по этому вопросу в ЕС проходили, однако, непросто.



В то время как некоторые государства призвали к введению санкций, Бельгия (напомним, что в бельгийском Антверпене находится крупнейший в мире центр торговли алмазами), отвергла предлагаемые ограничения.



Алмазный центр в Антверпене заявил, что, если санкции будут введены, он потеряет около 30% своего бизнеса, что будет выгодно конкурирующим с ним бизнес-структурам ОАЭ и Индии.

Два представителя «Большой семерки» заявили, что задача состоит в разработке новых технологий отслеживания, чтобы иметь возможность определить источники алмазов, что потребует времени и затруднит введение санкций в краткосрочной перспективе.