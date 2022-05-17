Большая семерка планирует выделить Украине 15 млрд евро

18:13 17 мая Киев, Украина

Новый финансовый пакет помощи выделит Украине страны Большой семерки в размерев 15 млрд евро.

Как сообщил высокопоставленный представитель правительства Германии, решение должны принять на встрече в Бонне на этой неделе.



Отмечается, что пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием в основном в виде грантов, которые, в отличие от кредитов, не нужно возвращать.



По словам чиновника, половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 млрд долларов предложили США.