Большая семерка обсудит новые санкции против России

09:40 13 Декабрь Киев, Украина

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 13 декабря, планируют обсудить возможные новые санкции для сдерживания России от вторжения в Украину.

Об этом сообщают источники в дипломатических кругах.



На фоне напряжения, царящего в последние недели из-за неясности намерений Российской Федерации, скопившей более 100 тыс. военных у границ с Украиной, западные партнеры многочисленными заявлениями предупреждают Кремль, что в случае военной эскалации будут серьезные последствия.



Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в том числе, заявил, что Евросоюз готов применить все инструменты, а также изучает способы повысить внутреннюю устойчивость Украины.



В выходные появилось заявление стран «Группы семи» с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент РФ Владимир Путин нападет на Украину.



Напомним, глава МИД Великобритании призвала союзников объединиться против агрессии по отношению к Украине, предупредив, что вторжение на ее территорию станет для России «стратегической ошибкой».



Как сообщалось ранее, Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставкам газа из России. Об этом заявила глава британского министерства иностранных дел Элизабет Трасс.



По ее словам, она планирует работать с партнерами, чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа.



Напомним, Россия увидела во вступлении Украины в НАТО " риск масштабного конфликта в Европе ".



Ранее в Белом доме сказали, когда Украина может присоединиться к НАТО .



Отметим, после разговора с Байденом Путин снова повторил намерение России получить юридические гарантии по отказу Украины во вступлении в НАТО .



Напомним, президент США Джозеф Байден совершил 7 декабря видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.