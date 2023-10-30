Большая поставка помощи в Сектор Газа: 33 грузовика с лекарствами и продовольствием

В Сектор Газа поступила самая большая гуманитарная помощь с момента возобновления поставок. Тридцать три грузовика привезли лекарства, воду и продовольствие.
Об этом сообщает The Israel Times.
Как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, 33 грузовика, прошедших через пограничный пункт Рафах на границе с Египтом, привезли жителям сектора Газа продовольствие, воду и медикаменты.
В общей сложности через Рафах в Газу с момента возобновления поставок 21 октября прошли 117 фур. Как сообщают в ООН, этого крайне мало: Газа срочно нуждается в продовольствии, медикаментах и топливе для больниц в гораздо больших объемах.
Агентство AFP по словам неназванного представителя США сообщает, что Израиль, контролирующий пропуск грузов в Газу и с египетской стороны, пообещал пропускать туда 100 фур с гуманитарной помощью ежедневно. Это, как считает ООН, обеспечит только минимальные потребности населения в секторе Газа.
Как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, 33 грузовика, прошедших через пограничный пункт Рафах на границе с Египтом, привезли жителям сектора Газа продовольствие, воду и медикаменты.
В общей сложности через Рафах в Газу с момента возобновления поставок 21 октября прошли 117 фур. Как сообщают в ООН, этого крайне мало: Газа срочно нуждается в продовольствии, медикаментах и топливе для больниц в гораздо больших объемах.
Агентство AFP по словам неназванного представителя США сообщает, что Израиль, контролирующий пропуск грузов в Газу и с египетской стороны, пообещал пропускать туда 100 фур с гуманитарной помощью ежедневно. Это, как считает ООН, обеспечит только минимальные потребности населения в секторе Газа.
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