Боливия: автобус с пассажирами упал в пропасть, 34 человека погибли

14:31 13 июля Киев, Украина

Вблизи боливийской столицы Сукре пассажирский автобус сорвался в более чем стометровую пропасть, 10 человек получили ранения, 34 погибли.

При этом вместимость автобуса - 32 человека, сообщает NU.

Автобус в понедельник двигался из поселка Потоло в столицу Сукре, однако недалеко от города Чатакила упал с высоты 150 м. Причиной происшествия могла стать ошибка водителя.

Местная газета Página Siete уже назвала трагедию самой страшной аварией этого года в Боливии.



Ранее в марте по меньшей мере 20 человек погибли и еще десять получили ранения в результате похожего инцидента на дороге между Санта Круз де ля Сьеррой и Кочабамбой.