Болгария запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Болгария 2 октября запретит въезд автомобилей с российскими номерами, сообщил глава пограничной полиции страны Антон Златанов.
Златанов затруднился уточнить, сколько российских автомобилей въезжает в страну ежемесячно, но сказал, что их немного.
Ранее аналогичный запрет ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия. С завтрашнего дня машины с российскими номерами не смогут въехать и в Норвегию.
Что известно о запрете на въезд в ЕС авто с регистрацией рф
8 и 12 сентября Европейская комиссия опубликовала обновленные рекомендации по промежуточному ввозу, в том числе транспорту с российской регистрацией.
- С 12 сентября гражданам с зарегистрированными в россии транспортными средствами запретили въезд в ЕС из-за границ с Латвией.
- Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами рф с 10 утра 13 сентября.
- Литва также проинформировала, что не будет пускать автомобили с российскими номерами , кроме следующих в Калининград.
- С 16 сентября въезд российских легковых авто запретила Финляндия.
- С 3 октября в Норвегии вступят в силу ограничения на въезд на территорию королевства автомобилей с российскими номерами.
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