Болгария запретит въезд автомобилей с российскими номерами

11:52 02 октября Киев, Украина

Болгария 2 октября запретит въезд автомобилей с российскими номерами, сообщил глава пограничной полиции страны Антон Златанов.

"Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей, и хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев", - сказал Златанов.

Златанов затруднился уточнить, сколько российских автомобилей въезжает в страну ежемесячно, но сказал, что их немного.



Ранее аналогичный запрет ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия. С завтрашнего дня машины с российскими номерами не смогут въехать и в Норвегию.



Что известно о запрете на въезд в ЕС авто с регистрацией рф

8 и 12 сентября Европейская комиссия опубликовала обновленные рекомендации по промежуточному ввозу, в том числе транспорту с российской регистрацией.