Болгария вывела из-под санкций российских поставщиков топлива

16:32 06 октября Киев, Украина

Из-за сложной ситуации с горючим в стране, новое правительство Болгарии вывело из-под санкций российские компании-поставщики топлива.

Начиная с 10 октября болгарским фирмам будет разрешено заключать госконтракты и рамочные соглашения с российскими фирмами. Послабление будет действовать вплоть до конца 2024 года.

«Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом для нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности», — сообщили в пресс-службе болгарского кабмина.

«Лукойл Болгария» — главный российский оператор моторного топлива в Болгарии. Компании принадлежит нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохм Бургас» и сеть заправочных станций. Минфин страны ранее заявлял, что намерен добиться от Евросоюза отсрочки на запрет покупки топлива минимум до конца 2024 года. В начале сентября представители «Лукойла» встретились в Софии с президентом Болгарии Руменом Радевым. Тогда Радев назвал компанию важнейшей составляющей болгарской экономики.



Более того, в конце августа новое правительство Болгарии решило вернуться к переговорам о поставках российского газа, поставки которого были прекращены в апреле из-за отказа платить «в рублях».