Болгария высылает российского дипломата и просит помощи Москвы

15:31 29 Апрель Киев, Украина

Власти Болгарии объявили очередного российского дипломата персоной нон грата и обратились за помощью к Москве в расследовании четырех взрывов на болгарских оружейных заводах в период с 2011 по 2020 год.

Об этом говорится в заявлении МИД Болгарии.

"Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит еще одного российского дипломата персоной нон грата и попросит правоохранительные органы России оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду", - говорится в заявлении по итогам встречи посла РФ в Болгарии Элеоноры Митрофановой и главы МИД Екатерины Захариевой.

В свою очередь, в МИД РФ пообещали ответить на это решение. "Последуют ответные меры", - указали в дипведомстве ТАСС.



В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня назвал действия Чехии и Болгарии "шизофреничной позицией".

"Безусловно, действия Праги и Софии вызывают: а) раздражение; б) сожаление; в) непонимание... и"желание, конечно, все-таки увидеть какие-то перемены в этой шизофреничной позиции" Чехии и Болгарии", - сказал он.

Напомним, власти Болгарии подозревают шесть граждан России в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны. На них хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.