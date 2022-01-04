Болгария высылает российского дипломата и просит помощи Москвы

Власти Болгарии объявили очередного российского дипломата персоной нон грата и обратились за помощью к Москве в расследовании четырех взрывов на болгарских оружейных заводах в период с 2011 по 2020 год.
Об этом говорится в заявлении МИД Болгарии.
В свою очередь, в МИД РФ пообещали ответить на это решение. "Последуют ответные меры", - указали в дипведомстве ТАСС.
В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня назвал действия Чехии и Болгарии "шизофреничной позицией".
В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня назвал действия Чехии и Болгарии "шизофреничной позицией".
Напомним, власти Болгарии подозревают шесть граждан России в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны. На них хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
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