Болгария высылает корреспондента "Российской газеты" с запретом на въезд в ЕС

17:59 01 ноября Киев, Украина

Болгария выдворила из своей территории с запретом на въезд в страны-члены Европейского союза корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, объявив о принудительных административных мерах, включая лишение вида на жительство.



Эту информацию распространило Государственное агентство по нацбезопасности Болгарии.



Согласно официальному заявлению, основой для таких действий послужила деятельность Александра Гацака, которая была признана угрозой национальной безопасности Болгарии. Решение было вынесено в соответствии с указом руководителя ГАНС (Государственное агентство национальной безопасности).



По данным Nova.bg, 29 сентября Александра Гацака вызвали в миграционное управление МВД Болгарии и в ДАНС (Държавна агенция за национална сигурност), но тот отказался появляться, скрывшись в посольстве россии. Впоследствии, после вмешательства МИД Болгарии, он все же покинул территорию Болгарии 1 ноября.



Представители ДАНС подчеркнули, что данное решение призвано обеспечить национальную безопасность и не ограничивает свободу слова и выражение мнений.