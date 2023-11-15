Болгария ввела дополнительный налог на импорт и транзит российского газа

Болгария ввела дополнительный налог на импорт и транзит газа из россии в средине октября, стремясь увеличить свои доходы и ограничить финансовые возможности россии в связи с войной в Украине.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Министр финансов Болгарии, Асен Василев, отметил, что первые поступления от нового налога ожидаются в течение десяти дней. В ответ на это действие Болгарии Венгрия, зависящая от российского газа, транзитируемого через болгарскую территорию, заявила о незаконности меры и потребовала провести расследование. Обеспокоенность выразили также Сербия и Северная Македония.
Пока российский энергетический монополист, Газпром, не сообщил о своих намерениях по оплате нового налога, что вызывает сомнения относительно эффективности введенной меры, в Болгарии призывают не разглашать спекуляции на эту тему.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Министр финансов Болгарии, Асен Василев, отметил, что первые поступления от нового налога ожидаются в течение десяти дней. В ответ на это действие Болгарии Венгрия, зависящая от российского газа, транзитируемого через болгарскую территорию, заявила о незаконности меры и потребовала провести расследование. Обеспокоенность выразили также Сербия и Северная Македония.
Пока российский энергетический монополист, Газпром, не сообщил о своих намерениях по оплате нового налога, что вызывает сомнения относительно эффективности введенной меры, в Болгарии призывают не разглашать спекуляции на эту тему.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии