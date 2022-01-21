Болгария возмущена новыми требованиями России - оппозиция страны видит в них угрозу нацбезопасности

Глава болгарской парламентской группы «Герб-СДС» Десислава Атанасова призвала спикера Народного собрания пригласить в парламент премьер-министра Кирилла Петкова, а также министра обороны и министра иностранных дел для обсуждения заявления МИД России о выводе войск НАТО из Болгарии и Румынии.
Об этом сообщает местное издание Faktor.bg .
Атанасова добавила, что данное заявление представляет угрозу национальной безопасности страны. По ее словам, важно, чтобы представители исполнительной власти пришли в парламент, чтобы обсудить дальнейшую реакцию Болгарии на провокацию.
Она обратилась к коллегам из правящего большинства, которые с улыбкой наблюдали за ее выступлением, и напомнила спикеру парламента Кристиану Вигенину, что он был министром иностранных дел и что он сам должен понимать всю серьезность ситуации.
Сегодня Кремль заявил, что российские предложения по «гарантиям безопасности» подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии.
Атанасова добавила, что данное заявление представляет угрозу национальной безопасности страны. По ее словам, важно, чтобы представители исполнительной власти пришли в парламент, чтобы обсудить дальнейшую реакцию Болгарии на провокацию.
Она обратилась к коллегам из правящего большинства, которые с улыбкой наблюдали за ее выступлением, и напомнила спикеру парламента Кристиану Вигенину, что он был министром иностранных дел и что он сам должен понимать всю серьезность ситуации.
Сегодня Кремль заявил, что российские предложения по «гарантиям безопасности» подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии.
Ранее сообщалось, что Москва в частности требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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