Болгария возмущена новыми требованиями России - оппозиция страны видит в них угрозу нацбезопасности

13:35 21 Январь Киев, Украина

Глава болгарской парламентской группы «Герб-СДС» Десислава Атанасова призвала спикера Народного собрания пригласить в парламент премьер-министра Кирилла Петкова, а также министра обороны и министра иностранных дел для обсуждения заявления МИД России о выводе войск НАТО из Болгарии и Румынии.

Об этом сообщает местное издание Faktor.bg .



Атанасова добавила, что данное заявление представляет угрозу национальной безопасности страны. По ее словам, важно, чтобы представители исполнительной власти пришли в парламент, чтобы обсудить дальнейшую реакцию Болгарии на провокацию.



Она обратилась к коллегам из правящего большинства, которые с улыбкой наблюдали за ее выступлением, и напомнила спикеру парламента Кристиану Вигенину, что он был министром иностранных дел и что он сам должен понимать всю серьезность ситуации.



Сегодня Кремль заявил, что российские предложения по «гарантиям безопасности» подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, которые не были членами НАТО на указанную дату. К ним относятся и Болгария, и Румыния», – говорится в письменных ответах министерства иностранных дел РФ.

Ранее сообщалось, что Москва в частности требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.