Болгария уничтожила дрейфующую морскую мину у побережья Черного моря

18:10 26 января Киев, Украина

Военно-морские силы Болгарии провели контролируемый взрыв для уничтожения дрейфующей морской мины вблизи черноморского побережья страны.



Об этом сообщает EU Reporter.



По данным Министерства обороны страны, военно-морские силы получили сигнал о плавающем объекте в 200 метрах от побережья Черного моря, недалеко от Туленово в северо-восточной Болгарии. Мина была "якорной" типа ЯМ и была установлена в районе боевых действий. Она была уничтожена позднее в тот же день специальной водолазной группой.



С начала войны в западных водах Черного моря Турцией, Болгарией, Румынией и Украиной было уничтожено около 40 мин.