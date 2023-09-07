Болгария укрепляет береговую оборону ракетами в ответ на российскую угрозу

18:40 07 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что его страна приступила к укреплению береговой обороны ракетами в ответ на растущую российскую угрозу в Черном море.



Это заявление было сделано Денковым в ходе онлайн-сессии, где он отвечал на вопросы пользователей в социальной сети Facebook.

"На данный момент мы не наблюдаем прямой угрозы для болгарских портов, но мы готовы отвечать на угрозу силой. По этой причине мы приступили к закупке ракет для береговой обороны, чтобы обеспечить надежную защиту наших черноморских городов и береговой линии", - подчеркнул Денков.