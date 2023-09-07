Болгария укрепляет береговую оборону ракетами в ответ на российскую угрозу

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что его страна приступила к укреплению береговой обороны ракетами в ответ на растущую российскую угрозу в Черном море.
Это заявление было сделано Денковым в ходе онлайн-сессии, где он отвечал на вопросы пользователей в социальной сети Facebook.
Это заявление было сделано Денковым в ходе онлайн-сессии, где он отвечал на вопросы пользователей в социальной сети Facebook.
Премьер-министр отметил, что Болгария стремится развивать свои военно-морские силы, чтобы они были готовы к защите страны в случае угрозы. Его слова указывают на национальный интерес Болгарии в том, чтобы держать линию фронта и любую возможную агрессию со стороны россии подальше от границы страны.
Денков также подчеркнул, что россия является агрессором, стремящимся восстановить свое имперское влияние, и Болгария должна оставаться бдительной. Он отметил, что не будет сотрудничать с россией в сфере энергетических проектов, особенно в отношении проекта по строительству АЭС "Белене".
Премьер-министр выразил уверенность в том, что россия останется под санкциями Европы на долгий срок, и предложил рассмотреть возможность продажи оборудования для нереализованной атомной электростанции в Украину.
Денков также подчеркнул, что россия является агрессором, стремящимся восстановить свое имперское влияние, и Болгария должна оставаться бдительной. Он отметил, что не будет сотрудничать с россией в сфере энергетических проектов, особенно в отношении проекта по строительству АЭС "Белене".
Премьер-министр выразил уверенность в том, что россия останется под санкциями Европы на долгий срок, и предложил рассмотреть возможность продажи оборудования для нереализованной атомной электростанции в Украину.
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