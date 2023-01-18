Болгария тайно помогала Украине в начале вторжения рф - Welt

12:33 18 января Киев, Украина

Болгария была известна своей позицией против поставок оружия Украине. Но расследование немецкой газеты Welt показывает, что София активно поддерживала Киев боеприпасами и дизельным топливом в решающие месяцы войны.

"Весной 2022 года Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы и смогла обеспечить до трети потребностей ВСУ на начальном этапе войны с россией", - сообщает Welt.

София была известна своей позицией против поставок оружия Украине, однако премьер-министр Кирил Петков поддержал Киев боеприпасами и дизельным топливом в решающие месяцы войны, несмотря на давление прокремлевских политиков, в том числе среди партнеров по коалиции.

"Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент Зеленский отправил меня, чтобы я с помощью дипломатической ловкости достал необходимые материалы", - отметил в интервью газете глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, посетивший Софию в апреле 2022 года.

По его словам, это был вопрос "жизни и смерти", и Петков проявил принципиальность для поиска решения.



Так, Болгария экспортировала не напрямую в Украину, а через посреднические компании за границей.



По словам украинского министра, речь шла о том," чтобы украинские компании и компании из стран НАТО получили возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков".



Поставки осуществлялись воздушным путем через аэропорт в польском Жешуве, а также сухопутными маршрутами через Румынию и Венгрию. Их, по информации газеты, оплачивали США и Великобритания.

"По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на начальном этапе войны, поступило из Болгарии", - заявил Петков, занимавший пост премьер-министра страны до августа 2022 года.

Кроме того, Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину и временами покрывала 40% потребностей.



Напомним, весной 2022 года Болгария и Украина официально заключили соглашение только о ремонте украинской военной техники.