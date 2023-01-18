Болгария тайно помогала Украине в начале вторжения рф - Welt

Болгария была известна своей позицией против поставок оружия Украине. Но расследование немецкой газеты Welt показывает, что София активно поддерживала Киев боеприпасами и дизельным топливом в решающие месяцы войны.
София была известна своей позицией против поставок оружия Украине, однако премьер-министр Кирил Петков поддержал Киев боеприпасами и дизельным топливом в решающие месяцы войны, несмотря на давление прокремлевских политиков, в том числе среди партнеров по коалиции.
По его словам, это был вопрос "жизни и смерти", и Петков проявил принципиальность для поиска решения.
Так, Болгария экспортировала не напрямую в Украину, а через посреднические компании за границей.
По словам украинского министра, речь шла о том," чтобы украинские компании и компании из стран НАТО получили возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков".
Поставки осуществлялись воздушным путем через аэропорт в польском Жешуве, а также сухопутными маршрутами через Румынию и Венгрию. Их, по информации газеты, оплачивали США и Великобритания.
Так, Болгария экспортировала не напрямую в Украину, а через посреднические компании за границей.
По словам украинского министра, речь шла о том," чтобы украинские компании и компании из стран НАТО получили возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков".
Поставки осуществлялись воздушным путем через аэропорт в польском Жешуве, а также сухопутными маршрутами через Румынию и Венгрию. Их, по информации газеты, оплачивали США и Великобритания.
Кроме того, Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину и временами покрывала 40% потребностей.
Напомним, весной 2022 года Болгария и Украина официально заключили соглашение только о ремонте украинской военной техники.
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