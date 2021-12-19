Болгария: рассматривается предложение о внесении изменений в конституцию

В Болгарии считают, что стране необходимо проведение референдума для внесения изменений в конституцию страны. Премьер-министр Бойко Борисов в одном из своих выступлений заявил, что "необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать"
Эти слова прозвучали во время обращения премьера к нации. Он объявил о планах изменения конституции страны. Выступление главы кабинета прозвучало на фоне массовых антиправительственных протестов, которые 37 дней продолжаются в стране.
Борисов отметил, что необходимость принятия новой конституции Республики Болгария - это тема, которая уже много лет активно обсуждается в стране. Действующая в настоящее время конституция была принята в другой политический период, и без ее изменения невозможно ответить на современные вызовы, считает премьер.
Среди предлагаемых изменений уменьшение числа депутатов Народного собрания (парламента) страны, ограничение мандата главного прокурора республики, председателей Верховного кассационного и Верховного суда до пяти лет (в настоящее время семь лет), прекращение работы Высшего судебного совета, ограничение полномочий министра юстиции.
"В момент, когда Народное собрание примет решение о проведении выборов в Великое Народное собрание, и в соответствии с конституцией я уйду с поста премьер-министра Болгарии", - подчеркнул Борисов.
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