Болгария: рассматривается предложение о внесении изменений в конституцию

В Болгарии считают, что стране необходимо проведение референдума для внесения изменений в конституцию страны. Премьер-министр Бойко Борисов в одном из своих выступлений заявил, что "необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать"

Эти слова прозвучали во время обращения премьера к нации. Он объявил о планах изменения конституции страны. Выступление главы кабинета прозвучало на фоне массовых антиправительственных протестов, которые 37 дней продолжаются в стране.

"Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства. Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать", - заявил глава правительства и лидер правящей политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Борисов отметил, что необходимость принятия новой конституции Республики Болгария - это тема, которая уже много лет активно обсуждается в стране. Действующая в настоящее время конституция была принята в другой политический период, и без ее изменения невозможно ответить на современные вызовы, считает премьер.

"Политическая партия ГЕРБ внесет проект новой конституции Республики Болгария в Народное собрание", - указал Борисов. Глава правительства также предложил созвать Великое Народное собрание, которое примет поправки в конституцию страны.

Среди предлагаемых изменений уменьшение числа депутатов Народного собрания (парламента) страны, ограничение мандата главного прокурора республики, председателей Верховного кассационного и Верховного суда до пяти лет (в настоящее время семь лет), прекращение работы Высшего судебного совета, ограничение полномочий министра юстиции.

"В момент, когда Народное собрание примет решение о проведении выборов в Великое Народное собрание, и в соответствии с конституцией я уйду с поста премьер-министра Болгарии", - подчеркнул Борисов.