Болгария повысила стоимость виз для российских туристов

С 35 до 80 евро поднялась стоимость виз для российских туристов в Болгарию.
Об этом сообщил временный министр туризма Болгарии Илин Димитров.
Димитров объяснил, что стоимость визы составляла 80 евро, но была снижена для россиян до 35 евро, но ненадолго.
Димитров объяснил, что стоимость визы составляла 80 евро, но была снижена для россиян до 35 евро, но ненадолго.
Более 60 000 россиян посетили Болгарию с начала года, несмотря на отсутствие прямых рейсов, приостановленных после вторжения россии в Украину 24 февраля.
Димитров также пояснил, что в настоящее время в болгарских гостиницах размещено около 20 тысяч украинских беженцев, и до конца октября будет сделана попытка продлить правительственную жилищную программу для размещения украинских беженцев.
Он заявил, что его основная задача – выплатить деньги отельерам. Им сначала платили средства из госбюджета, прежде чем все расходы возместили средства ЕС.
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