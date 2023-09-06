Болгария передаст Украине бронетехнику на основе советских образцов

09:13 22 августа Киев, Украина

Этой осенью Болгария планирует передачу Украине бронированной техники, созданной на основе советских образцов. Сведения об этом были озвучены главой Министерства обороны Болгарии Тодором Тагаревым в ходе совместной информационной встречи с его украинским коллегой Алексеем Резниковым.



Тагарев подчеркнул, что затронуты около ста бронированных транспортных средств, созданных по образцу советских технологий, которые по-прежнему складируются на территории Министерства внутренних дел Болгарии.

"Этот этап немного замедляет процесс из-за необходимости заключения контракта между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины. Данное соглашение должно пройти ратификацию в нашем парламенте. Я уверен, что по возвращении его в сентябре для заседаний, данная задача будет объявлена приоритетной. К началу октября, вероятно, мы получим зеленый свет для ратификации и начнем планомерную передачу", - сказал Тагарев.

Он также добавил, что Болгария встает на сторону Украины в стремлении вернуть свои оккупированные территории, которые были временно захвачены россией. Он подчеркнул, что в контексте двусторонних отношений Болгария поддерживает Украину, предоставляя ей военную, политическую и гуманитарную помощь. Это выражается в укреплении боеспособности и подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины.



Согласно словам Резникова, в ходе встречи министры обсудили актуальную ситуацию, включая обстановку в Азовско-Черноморском регионе, а также перспективы сотрудничества. Особое внимание уделено усилению антивоздушной и противоракетной обороны Украины, возможностям поставок дополнительных вооружений, технических средств и боеприпасов.