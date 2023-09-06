Болгария передаст Украине бронетехнику на основе советских образцов

Этой осенью Болгария планирует передачу Украине бронированной техники, созданной на основе советских образцов. Сведения об этом были озвучены главой Министерства обороны Болгарии Тодором Тагаревым в ходе совместной информационной встречи с его украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Тагарев подчеркнул, что затронуты около ста бронированных транспортных средств, созданных по образцу советских технологий, которые по-прежнему складируются на территории Министерства внутренних дел Болгарии.
Тагарев подчеркнул, что затронуты около ста бронированных транспортных средств, созданных по образцу советских технологий, которые по-прежнему складируются на территории Министерства внутренних дел Болгарии.
Он также добавил, что Болгария встает на сторону Украины в стремлении вернуть свои оккупированные территории, которые были временно захвачены россией. Он подчеркнул, что в контексте двусторонних отношений Болгария поддерживает Украину, предоставляя ей военную, политическую и гуманитарную помощь. Это выражается в укреплении боеспособности и подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины.
Согласно словам Резникова, в ходе встречи министры обсудили актуальную ситуацию, включая обстановку в Азовско-Черноморском регионе, а также перспективы сотрудничества. Особое внимание уделено усилению антивоздушной и противоракетной обороны Украины, возможностям поставок дополнительных вооружений, технических средств и боеприпасов.
Согласно словам Резникова, в ходе встречи министры обсудили актуальную ситуацию, включая обстановку в Азовско-Черноморском регионе, а также перспективы сотрудничества. Особое внимание уделено усилению антивоздушной и противоракетной обороны Украины, возможностям поставок дополнительных вооружений, технических средств и боеприпасов.
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