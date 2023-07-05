Болгария намерена бороться с вмешательством рф во внутренние дела страны

19:51 05 июля Киев, Украина

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что власти больше "не будут закрывать глаз" на вмешательство россии в дела страны.



Об этом глава правительства Болгарии сказал в интервью Politico.



В частности, Николай Денков намерен провести реформу спецслужб, чтобы искоренить из силовых структур Болгарии российскую агентуру.



Он также заявил о необходимости положить конец бездействию правоохранителей, которые "закрывают глаза" на подрывные действия рф внутри страны, в частности, когда доходит до расследования вмешательства россии во внутренние дела Болгарии.



В этом контексте Денков упомянул о многолетнем бездействии силовых структур после ряда диверсий на арсеналах и военных заводах Болгарии, начавшихся в 2011 году.



В то же время реформа спецслужб подвергается противодействию президента Болгарии Румена Радева, которого считают пророссийским. Поэтому правительство планирует внести законодательные изменения, которые помогут обойти это.



Денков также подчеркнул, что пророссийская партия "Возрождение" распространяет через соцсети ложь, чтобы запугать население и пытаться использовать этих людей для получения определенной политической выгоды.