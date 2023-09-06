Болгария национализировала нефтяной терминал "Лукойл"

08:36 05 сентября Киев, Украина





Об этом



О разрыве концессии на управление терминалом болгарские власти сообщили "Лукойл" еще в середине августа. Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георгий Гвоздейков заявил, что правительство не будет выплачивать концессионеру компенсацию, поскольку договор расторгнут из-за форс-мажорных обстоятельств. Правительство Болгарии перевело под контроль государства нефтяной терминал "Росенец", ранее принадлежавший российской компании "ЛУКойл" Об этом сообщает bTV.О разрыве концессии на управление терминалом болгарские власти сообщили "Лукойл" еще в середине августа. Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георгий Гвоздейков заявил, что правительство не будет выплачивать концессионеру компенсацию, поскольку договор расторгнут из-за форс-мажорных обстоятельств.

"Отныне "Лукойл" может добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Мы придерживались закона и европейского регулирования", - сказал он.

"ЛУКойл" подписал концессионный договор на управление терминалом "Росенец" в 2011 году. Срок действия договора – 35 лет. Этим летом парламент Болгарии решил расторгнуть договор из-за санкций, наложенных Евросоюзом на россию из-за ее военного вторжения в Украину.