Болгария национализировала нефтяной терминал "Лукойл"

08:36 05 сентября Киев, Украина

Правительство Болгарии перевело под контроль государства нефтяной терминал "Росенец", ранее принадлежавший российской компании "ЛУКойл".

Об этом сообщает bTV.

О разрыве концессии на управление терминалом болгарские власти сообщили "Лукойл" еще в середине августа. Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георгий Гвоздейков заявил, что правительство не будет выплачивать концессионеру компенсацию, поскольку договор расторгнут из-за форс-мажорных обстоятельств.
"Отныне "Лукойл" может добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Мы придерживались закона и европейского регулирования", - сказал он.
"ЛУКойл" подписал концессионный договор на управление терминалом "Росенец" в 2011 году. Срок действия договора – 35 лет. Этим летом парламент Болгарии решил расторгнуть договор из-за санкций, наложенных Евросоюзом на россию из-за ее военного вторжения в Украину.