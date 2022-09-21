Болгария купит у США восемь истребителей F-16

20:29 21 сентября Киев, Украина

Болгария планирует заменить свой автопарк устаревших истребителей, власти страны продвинулись в переговорах о покупке второй партии истребителей F-16 и соответствующего оборудования у США

Об этом заявил временный министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, сообщает Reuters.



В частности, София заказала у Lockheed Martin восемь самолетов F-16 в 2019 году. Болгарское правительство таким образом стремится заменить устаревшие российские истребители МиГ-29 и повысить соответствие стандартам НАТО.

"Приобретение новых самолетов является чрезвычайно важным для ВВС Болгарии. У нас есть старые советские самолеты, которые мы не можем обслуживать из-за проблем, которые возникли после войны в Украине", - отметил болгарский чиновник.

Он отметил, что временное правительство одобрило проект приобретения восьми новых F-16. Соглашение должен одобрить парламент, который созовут после всеобщих выборов 2 октября.



Болгария планирует получить одну полноценную эскадрилью из 16 самолетов. В настоящее время она также ведет переговоры с Польшей по закупке восьми двигателей, чтобы поддерживать свой парк российских истребителей в рабочем состоянии до конца 2023 года.



Первые самолеты F-16 планируют поставить в Болгарию в 2025 году. Кроме того, страна планирует взять в аренду другие военные самолеты, чтобы в промежутке защитить воздушное пространство.



Болгарское правительство уже направило запросы в США, Израиль, Нидерланды, Францию и Швецию по вопросу аренды военных самолетов.



F-16 - многофункциональный легкий военный реактивный самолет, который является самым массовым истребителем четвертого поколения.