Болгария и НАТО: строительство новой военной базы

08:12 14 сентября Киев, Украина





Стоимость строительства первой болгарской базы НАТО оценивается в 51 миллион евро. Тагарев подчеркнул, что В Болгарии скоро начнется строительство новой военной базы НАТО , согласно заявлению министра обороны Тодора Тагарева, опубликованному в среду, 13 сентября, в информационном агентстве BTA. Эта база будет включать в себя казармы для военных и склады для хранения военной техники, а также будет сопровождаться строительством новых дорог вокруг нее.Стоимость строительства первой болгарской базы НАТО оценивается в 51 миллион евро. Тагарев подчеркнул, что Болгария будет финансово участвовать в этом проекте и выразил надежду, что он будет прибыльным с экономической точки зрения.

"Министерство обороны обладает бюджетными ресурсами для разработки проекта, и строительство такой инфраструктуры также предоставит возможности для экономического и социального развития региона", - отметил Тагарев.

Новая база НАТО будет расположена в Ямболском районе на юго-востоке страны и должна быть завершена к 2025 году. Большинство офицеров, служащих на этой базе, будут направлены из Италии.