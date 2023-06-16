Более тысячи россиян запрашивают убежище в Финляндии из-за мобилизации

Финская сторона находится в процессе принятия решения относительно предоставления убежища российским гражданам призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации.
Информацию об этом сообщила телерадиокомпания Yle, ссылаясь на данные миграционной службы.
Более 1109 граждан российской федерации, избегая призыва на военную службу, обратились с просьбой о предоставлении убежища в Финляндию.
Санна Суттер, директор отдела по вопросам миграции финского Министерства внутренних дел, заявила, что финская сторона пока не приняла окончательного решения о предоставлении убежища россиянам.
Информацию об этом сообщила телерадиокомпания Yle, ссылаясь на данные миграционной службы.
Более 1109 граждан российской федерации, избегая призыва на военную службу, обратились с просьбой о предоставлении убежища в Финляндию.
Санна Суттер, директор отдела по вопросам миграции финского Министерства внутренних дел, заявила, что финская сторона пока не приняла окончательного решения о предоставлении убежища россиянам.
Финляндия ожидает публикации позиции Европейского союза по данному вопросу, так как страны Северной Европы договорились совместно дождаться указаний ЕС, прежде чем принимать какие-либо меры.
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