Более сотни представителей католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут

15:10 24 Январь Киев, Украина

В Германии 125 представителей католической церкви совершили каминг-аут как гомо-, бисексуальные и трансгендерные люди, сообщает DPA.



Массовый каминг-аут, участниками которого стали священники, пасторы-референты, руководители католических общин, преподаватели религиозных школ и сотрудники церковной администрации стал частью масштабной акции #OutInChurch.



Участники акции требуют, чтобы церковь не использовала сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве повода для освобождения и исключила из учения дискриминационные заявления пола и сексуальности.



Представители католической церкви говорят, что на такой поступок их вдохновил прошлогодний массовый каминг-аут 185 немецких актеров и актрис.



Известно, что в прошлом году в Германии священнослужители римско-католической церкви объединились против решения Ватикана не благословлять однополые союзы как не отвечающих “планам Творца”. С такой позицией Ватикана согласился Папа Франциск, который неоднократно выступал в поддержку ЛГБТ-людей, сравнивал политиков-гомофобов с Гитлером и даже высказался в поддержку гражданских партнерств.



В знак протеста 16 священнослужителей провели в более чем ста немецких церквях публичные церемонии благословения гомосексуалов.



Напомним, что раскрытие своей сексуальной ориентации может привести к трудностям у гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей, живущих в обществах, где существует негативное отношение к ним. Чтобы поддержать их в стремлении к открытости, по всему миру ежегодно отмечают Международный день каминг-аута.