Более двухсот заложников удерживаются в Секторе Газа - ЦАХАЛ

ЦАХАЛ объявил о том, что семьи 222 заложников получили уведомления о том, что их близкие удерживаются в Секторе Газа.
Эту информацию сообщил контр-адмирал Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛа, ссылаясь на информацию от The Times of Israel.
По его словам, среди этих заложников есть значительное количество иностранных граждан, и их идентификация и уведомление семей займут определенное время. Однако он подчеркнул, что этот список не включает Джудит Раанан и ее дочь Натали, которые были освобождены из плена ХАМАСа вечером 20 октября.
На вопрос о том, будет ли наземная операция отложена, чтобы предоставить больше времени для попыток освобождения остальных заложников, Хагари отметил: "Мы используем все доступные средства, чтобы обеспечить освобождение заложников и вернуть их домой."
The Times of Israel также опубликовал рассказы о некоторых из тех, кто находится в плену в Секторе Газа.
Эту информацию сообщил контр-адмирал Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛа, ссылаясь на информацию от The Times of Israel.
По его словам, среди этих заложников есть значительное количество иностранных граждан, и их идентификация и уведомление семей займут определенное время. Однако он подчеркнул, что этот список не включает Джудит Раанан и ее дочь Натали, которые были освобождены из плена ХАМАСа вечером 20 октября.
На вопрос о том, будет ли наземная операция отложена, чтобы предоставить больше времени для попыток освобождения остальных заложников, Хагари отметил: "Мы используем все доступные средства, чтобы обеспечить освобождение заложников и вернуть их домой."
The Times of Israel также опубликовал рассказы о некоторых из тех, кто находится в плену в Секторе Газа.
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