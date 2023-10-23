Более двухсот заложников удерживаются в Секторе Газа - ЦАХАЛ

12:43 23 октября Киев, Украина

ЦАХАЛ объявил о том, что семьи 222 заложников получили уведомления о том, что их близкие удерживаются в Секторе Газа.

Эту информацию сообщил контр-адмирал Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛа, ссылаясь на информацию от The Times of Israel.

По его словам, среди этих заложников есть значительное количество иностранных граждан, и их идентификация и уведомление семей займут определенное время. Однако он подчеркнул, что этот список не включает Джудит Раанан и ее дочь Натали, которые были освобождены из плена ХАМАСа вечером 20 октября.

На вопрос о том, будет ли наземная операция отложена, чтобы предоставить больше времени для попыток освобождения остальных заложников, Хагари отметил: "Мы используем все доступные средства, чтобы обеспечить освобождение заложников и вернуть их домой."

The Times of Israel также опубликовал рассказы о некоторых из тех, кто находится в плену в Секторе Газа.